Mulher morre em acidente entre Mauá da Serra e Ortigueira

Uma assaiense moradora de Londrina morreu em um acidente automobilístico no Km 324 da BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira (Norte). Crisley Rodrigues era coordenadora de costura na empresa G baby Indústria e Comércio de Confecções, em Londrina. O veículo em que ela estava, um Mercedes Classe A, invadiu a pista contrária e atingiu um caminhão Scania R440 6x2 Streamline.





O acidente ocorreu próximo de outro local de acidente que ocorreu na sexta-feira (11) na BR-376, também entre Mauá da Serra e Ortigueira. No acidente de sexta-feira um homem de 63 anos morreu após o carro da prefeitura de Floresta ter capotado na pista e ejetado um paciente psiquiátrico para fora do veículo. O paciente iria para um hospital psiquiátrico, em União da Vitória, mas houve um problema no pneu que resultou no acidente.





Outras duas vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): o condutor e um acompanhante do paciente, de 39 e 60 anos. Eles foram transportados para um hospital da região, onde receberam atendimento e foi constado que os ferimentos que sofreram eram considerados leves.