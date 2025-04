Nova chance para concluir os estudos: EJA abre inscrições para certificações on-line

A Secretaria da Educação do Paraná abre nesta quinta-feira (13) novo período de inscrições para os interessados em fazer os exames da EJA (Educação de Jovens e Adultos) on-line para certificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O prazo para as inscrições se estende até 31 de março.





Para as provas do Ensino Fundamental, podem se inscrever estudantes que tenham no mínimo 15 anos completos na data da realização do exame. Já para as provas do Ensino Médio os alunos devem ter no mínimo 18 anos completos, também na data da realização do exame.





As inscrições podem ser realizadas nos Ceebja (Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos) e escolas de EJA, para a comunidade em geral, e nas escolas da rede estadual, no caso de alunos regularmente matriculados na instituição.





O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destaca a importância da certificação para a trajetória acadêmica e profissional dos alunos. “Essa é a chance para aqueles que querem finalizar seus estudos e ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho. Com a reaplicação, asseguramos que todos possam conquistar esse objetivo”, afirma.





ETAPAS E CONTEÚDO





As provas são compostas por questões objetivas e, no caso de Língua Portuguesa, uma produção textual. Os conteúdos cobrados em cada disciplina podem ser consultados no site da Secretaria de Estado da Educação.





Os exames serão aplicados ao longo do mês de abril, seguindo o seguinte cronograma: dia 07 (segunda-feira), ocorre a 9.ª etapa, destinada aos estudantes do Ensino Fundamental nos semestres 1, 2, 3 e 4.





Já as avaliações do Ensino Médio começam no dia 08 de abril (terça-feira), com a 10.ª etapa (Módulo 1), seguida da 11.ª etapa no dia 09 de abril (quarta-feira) (Módulo 2) e da 12.ª etapa no dia 10 (quinta-feira) (Módulo 3).





Nos dias 11 e 14 de abril (sexta e segunda-feira), acontecem as 13.ª e 14.ª etapas, voltadas para os componentes curriculares do Ensino Médio. ​