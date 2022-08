Obras de duplicação da PR-445, entre Lerroville e Mauá da Serra, começaram nesta semana

As obras de duplicação da PR-445, no trecho entre o distrito de Lerroville, na zona sul de Londrina, e Mauá da Serra começaram nesta semana. A duplicação irá ocorrer em um trecho de 27 km de extensão, com investimento de R$ 148 milhões pelo governo do Estado, com previsão de conclusão para o final de 2023.





As obras vêm para resolver um gargalo de infraestrutura viária nessa área da Região Metropolitana de Londrina, com potencial de atrair mais investimentos no setor industrial.

“Além da questão de infraestrutura, será possível melhorar o escoamento da produção, o transporte em geral, e também gerar mais empregos e fortalecer a economia", ressaltou o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati. “Trata-se de uma obra muito esperada, dada a importância da PR-445 e o alto fluxo de movimento diário por ali", afirmou o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia Marcelo Canhada.





O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti Sabóia, disse que a obra impulsionará a evolução das conexões viárias nessa região. “Esta iniciativa é mais um passo importante para solucionar gargalos antigos na rodovia PR-455 e suas integrações. O pacote abrange o trecho duplicado, aprimoramento das vias marginais, intersecções em desnível, pontes e a restauração do pavimento antigo, entre outros elementos. Teremos um tráfego mais rápido, inteligente e seguro, o que também acarretará na redução de custos”, enfatizou o secretário, que visitou o local das obras na manhã desta quinta-feira (26), acompanhado de representantes do governo e da Prefeitura de Londrina.





A obra contempla, além da duplicação, a construção de uma trincheira de acesso a Tamarana, pontes sobre os rios Santa Cruz e Apucaraninha, 11 retornos e a correção da geometria da curva do km 21. Nesse início da execução, equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) atuam no local para orientar os motoristas quanto à redução de velocidade e o cuidado ao trafegar nesse trecho. (Com informações do N.Com)