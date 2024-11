Órgãos estaduais do Paraná vão ter escala especial de funcionamento nesta quarta-feira

Com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra no meio da semana, os órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento nesta quarta-feira (20). A medida, no entanto, não abrange serviços considerados essenciais e que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia.

Confira o funcionamento dos órgãos:



MUSEUS



HOSPITAIS DO ESTADO

Atendimento normal todos os dias.



SEGURANÇA PÚBLICA



Atendimento normal todos os dias.

EDUCAÇÃO

Não haverá aula nos colégios estaduais. A área administrativa da Secretaria da Educação também não terá expediente.



FARMÁCIAS DO PARANÁ



Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas.





HEMEPAR



As unidades da Hemorrede não terão atendimento ao público para coleta de sangue.





CEASA



As unidades da Ceasa Paraná em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu estarão abertas normalmente nesta quarta-feira (20). As Ceasas de Maringá e Cascavel fecham nesta data. A administração central da Ceasa Paraná também não terá expediente. Veja mais detalhes .





AGÊNCIAS DO TRABALHADOR



Todas as Agências do Trabalhador estarão fechadas, retomando os atendimentos na quinta-feira (21) com programação especial voltada para empregabilidade negra.





PROCON-PR



Os postos estarão fechados. É possível acessar os serviços de maneira virtual pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.pr .





DETRAN



A sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PR), em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado estarão fechados, retomando o atendimento na quinta-feira (21), das 8h às 17h.

Os cidadãos podem acessar serviços, realizar consultas e agendar atendimentos pelo aplicativo Detran Inteligente ou pelo site www.detran.pr.gov.br .





RECEITA ESTADUAL



As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas.





COHAPAR

A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quarta-feira, com retorno às atividades na quinta (21).

Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura ficarão disponíveis no site cohapar.pr.gov.br.





FOMENTO PARANÁ



Não haverá expediente na quarta-feira (20), retomando os atendimentos na quinta (21).





JUNTA COMERCIAL



A Jucepar não terá expediente. O órgão retoma os atendimentos na quinta-feira (21).





PARQUES ESTADUAIS



Os 29 complexos ambientais administrados pelo Instituto Água e Terra (IAT) vão funcionar normalmente no feriado da Consciência Negra. Três encontram-se atualmente fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes.





COPEL



As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham nesta quarta-feira. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800-510-0116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.





SANEPAR



As Centrais de Relacionamento ao Cliente da Sanepar fecham na quarta-feira. Os canais 24 horas funcionam normalmente por meio do telefone (0800-200-0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail ([email protected]) e do site www.sanepar.com.br.





AMEP



No feriado desta quarta-feira (20), o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba funcionará com tabela de domingo.





OUVIDORIA



Não haverá atendimento presencial, mas é possível fazer reclamações e sugestões de maneira online ou pelo WhatsApp (41 3883-4014). Em caso de feriados, o prazo de resposta começa a contar no dia útil subsequente.