Profis 2024 terá plantão de atendimento presencial em Londrina neste sábado

O Profis (Programa de Regularização Fiscal) vai ter um plantão de atendimento neste sábado (23), das 9h às 15h, para assistir os contribuintes que desejam renegociar suas dívidas e tributos municipais com a Prefeitura de Londrina.





A ação vai acontecer na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede administrativa (Avenida Duque de Caxias, 635).

Inicialmente, foram disponibilizadas 160 vagas para este plantão. Para participar, é necessário agendar um horário, antecipadamente, pelo portal da Prefeitura (clique aqui) ou pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação ou WhatsApp (apenas texto).





Na oportunidade, os contribuintes poderão renegociar as dívidas e tributos municipais relativos ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras.

No mês de novembro, o Profis disponibiliza 75% de desconto nos juros e multa para pagamento à vista, ou 65% em até duas parcelas, para aqueles que aderirem à iniciativa até o dia 30. O contribuinte também pode optar por parcelar a dívida entre 3 e 14 parcelas, neste caso com desconto de 35% nos juros e multa.

Wanda Kono, que é diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, ressalta que a Prefeitura colocou à disposição todas as ferramentas para atender os contribuintes da melhor forma possível.

“Além dos plantões é possível fazer a adesão durante a semana, presencialmente, ou pelo site, 24 horas por dia. O Profis representa uma oportunidade para ficar em dia com as contas do município, beneficiando-se de descontos nas multas e juros. A negociação administrativa é a melhor opção, pois não há despesas com custas de cartório (protesto) ou custas judiciais (execução fiscal)”, afirma.

Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 12 de maio, o Profis 2024 negociou um valor bruto na ordem de R$ 131,7 milhões, dos quais R$ 58 milhões já foram recebidos pelo Município. Ao todo, foram contabilizadas 34.356 adesões ao programa, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.

