Paraná amplia oferta de cursos de pós-graduação na rede estadual de ensino superior

O sistema de ensino superior do Paraná teve a implementação de nove cursos de pós-graduação em 2024, nas áreas de ciências ambientais, computação, design, educação em ciências, filosofia, jornalismo, políticas públicas, química e tecnologia educacional.





São três novas opções de mestrado e seis de doutorado nas universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP). A expectativa é que as novas vagas sejam ofertadas a partir do próximo ano.

Juntas, as sete universidades vinculadas ao Governo do Paraná somam 211 cursos de mestrado em 63 campos do conhecimento, sendo 167 opções de mestrado acadêmico. Os 44 restantes são cursos de mestrado profissional, uma modalidade voltada para a aplicação de conhecimentos teóricos à prática profissional, além do desenvolvimento de projetos e soluções inovadoras para os desafios do mercado. As instituições estaduais de ensino superior contam, ainda, com um total de 110 cursos de doutorado, que abrangem 54 áreas de pesquisa.





Com um corpo docente qualificado e linhas de pesquisas que abordam temas relevantes e atuais para a sociedade e a ciência, os programas de pós-graduação das universidades estaduais estão distribuídos em vários câmpus, localizados em mais de 30 cidades, em todas as regiões do território paranaense. Essa capilaridade contribui diretamente para a interiorização do ensino superior no Estado.

Para o secretário de Estado da Seti (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Aldo Nelson Bona, a aprovação de novos programas de pós-graduação nas universidades estaduais demonstra a maturidade da rede de Ensino Superior, já que cada vez mais o quadro de professores tem sido preenchido por profissionais com titulação de doutorado, com boa produção acadêmica.