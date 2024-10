Inscrições para o concurso público da Sanepar terminam na segunda-feira

site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos). As inscrições para o concurso público da Sanepar terminam nesta segunda-feira (21), com 102 vagas para preencher e para a formação de cadastro de reserva. Os editais estão disponíveis no





Os candidatos têm até as 18h de segunda para fazer a inscrição e até as 23h59 do mesmo dia pagar o boleto.







Os salários iniciais previstos nos editais são de R$ 2.256,24 para o nível médio, R$ 3.923,90 para as vagas de nível técnico e, para as vagas de nível profissional, o valor varia de R$ 4.410,85 até R$ 6.902,16.





Já para os profissionais diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária, que se enquadram na Lei n.º 4.950-A/66, a Sanepar informa que atende ao quesito salarial disposto nela.