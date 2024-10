Saiba quais documentos são aceitos para participar do Enem em novembro

Os candidatos que forem participar nos dias 3 e 10 de novembro do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 poderão utilizar documentos digitais para identificação no local da prova, como a CIN (Carteira de Identidade Nacional), o e-Título, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou o RG (Registro Geral). Os documentos podem ser apresentados por meio do aplicativo Gov.br.





A partir deste ano, não será mais aceita a apresentação do B.O (boletim de ocorrência) em caso de perda de documentos físicos. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo da mudança é garantir mais segurança ao exame.

Também são considerados documentos válidos para identificação do participante a cédula de identidade expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que tenha validade legal como documento de identidade; o passaporte; a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.





Para os participantes estrangeiros, é obrigatória a apresentação de um desses documentos: passaporte; identidade expedida pelo Ministério da Justiça, Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente.





O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica e é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam os resultados do exame como critério único ou complementar dos processos seletivos.