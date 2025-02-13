Paraná lidera crescimento industrial de móveis, madeira, bebidas e materiais elétricos

Um levantamento feito pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra o crescimento industrial de 4,2% em 2024, acima da média nacional no Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Essa foi a maior expansão da produção entre os estados brasileiros em vários segmentos industriais no ano de 2024.





Um dos destaques foi a indústria paranaense de material elétrico, que registrou ampliação de 36,4% da produção física em 2024, superando por larga margem o resultado da Bahia (26,1%), que teve o segundo maior aumento nacional.

Publicidade





Com incremento de 12,7%, a indústria de móveis também liderou o ranking nacional, superando o Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 11% no ano passado. Da mesma forma, a indústria madeireira paranaense encabeçou o ranking dos estados, com um aumento de 12,4% em 2024, acima da taxa de 8,9% registrada por Santa Catarina, segundo colocado.





Outro setor em que o Paraná liderou foi a produção de bebidas, com expansão de 9,9% no ano passado, superando em mais de três pontos percentuais o resultado do Ceará, que evoluiu 6,5%.

Publicidade



