Paraná lidera crescimento industrial de móveis, madeira, bebidas e materiais elétricos

Um levantamento feito pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra o crescimento industrial de 4,2% em 2024, acima da média nacional no Paraná.
Essa foi a maior expansão da produção entre os estados brasileiros em vários segmentos industriais no ano de 2024.
Um dos destaques foi a indústria paranaense de material elétrico, que registrou ampliação de 36,4% da produção física em 2024, superando por larga margem o resultado da Bahia (26,1%), que teve o segundo maior aumento nacional.
Com incremento de 12,7%, a indústria de móveis também liderou o ranking nacional, superando o Rio Grande do Sul, que teve crescimento de 11% no ano passado. Da mesma forma, a indústria madeireira paranaense encabeçou o ranking dos estados, com um aumento de 12,4% em 2024, acima da taxa de 8,9% registrada por Santa Catarina, segundo colocado.
Outro setor em que o Paraná liderou foi a produção de bebidas, com expansão de 9,9% no ano passado, superando em mais de três pontos percentuais o resultado do Ceará, que evoluiu 6,5%.
EVOLUÇÃO
De acordo com o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, a evolução é reflexo dos grandes investimentos industriais realizados no Estado nos últimos anos, fruto da política de incentivo fiscal liderada pelo Governo do Estado.
“Os excelentes números da produção da indústria paranaense refletem de forma direta o resultado de muitos esforços conjugados, como os vultosos investimentos que o setor realizou em seus parques industriais, o apoio das políticas públicas de atração de investimentos e a abertura de novos mercados”, afirmou.
A indústria de bebidas é um exemplo, com grandes aportes de gigantes como a Heineken, que investiu R$ 1,5 bilhão em sua planta em Ponta Grossa, e novos empreendimentos como a Maltaria Campos Gerais, inaugurada no ano passado também em Ponta Grossa. Ambos tiveram apoio do programa Paraná Competitivo, do Governo do Estado.
Desde 2020, empresas do setor da cerveja investiram cerca de R$ 5 bilhões não apenas para a fabricação da bebida no Estado, mas também de outros insumos usados no processo, desde o malte até as garrafas.
A expansão industrial se reflete, ainda, no crescimento de outros setores da economia e também movimenta o mercado de trabalho. O Paraná se tornou o terceiro maior empregador da indústria no Brasil, com 973 mil empregados no setor.
“A participação da indústria no PIB paranaense vem aumentando gradativamente, assim como o estoque de pessoas empregadas no setor”, salientou o diretor-presidente do Ipardes.