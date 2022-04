Paraná registra a menor temperatura do ano na região sul do Estado

A onda de ar frio e seco provoca a diminuição da nebulosidade, deixando o tempo estável, com isoladas ocorrências de chuvas fracas. Durante a madrugada e o amanhecer desta sexta-feira, foram identificadas chuvas fracas nos municípios do Litoral do Paraná, condição que deve permanecer durante a sexta-feira e o sábado do feriado.

Além de General Carneiro, também apresentaram as menores temperaturas, com valores abaixo dos 5ºC, as regiões de Palmas (3,0 °C), Guarapuava (3,8 °C) e Inácio Martins (4,3 °C).

“A incursão de uma massa de ar fria e seca favorece o declínio das temperaturas em todo o Estado. Nas regiões da metade Sul do Paraná, diversos municípios registraram temperaturas abaixo dos 10ºC, sendo a primeira onda de frio do ano”, disse a meteorologista do Simepar, Lidia Mota.

O município de General Carneiro, no extremo Sul do Estado, registrou a menor temperatura do ano e do Estado na manhã desta sexta-feira (15). Os registros do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) apontam temperatura de 0,8ºC na cidade.

Previsão para sábado





Neste sábado (16), a massa de ar frio e seco segue atuando sobre todas as regiões paranaenses. Será mais um dia de tempo estável em grande parte do Estado, com sol e condições favoráveis para alguns chuviscos isolados somente no Litoral, no decorrer do dia.







O amanhecer ainda será com temperaturas baixas nas diversas regiões, com condições ainda favoráveis para formação de geada no Sul do Estado. As informações sobre a previsão do tempo e ocorrências de chuvas e geadas podem ser acompanhadas no site do Simepar.