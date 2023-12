Paraná supera índices nacionais de imunização em 2023, diz Ministério da Saúde

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), existem vacinas para a prevenção de mais de 20 doenças fatais, evitando desta forma, cerca de 2 milhões a 3 milhões de mortes todos os anos por doenças, como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo.

Considerada um direito do cidadão, a imunização faz parte da Atenção Primária e é uma das medidas mais importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes.

A Febre Amarela, cuja vacinação é crucial para visitar áreas de risco, alcançou uma cobertura de 79,33% no Estado, superando a média nacional em 12 pontos percentuais. Os demais dados relacionados à imunização podem ser conferidos no documento oficial .

A vacina contra Hepatite B também chegou a mais pessoas, alcançando, neste ano, 67,9% de cobertura, sete pontos percentuais a mais do que a cobertura nacional. Na Tríplice Viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, a cobertura no Brasil ficou em 85,95% e no Paraná chegou a 95,04%.

No cenário nacional, o imunizante BCG registrou uma cobertura de 67,21%. Já no Paraná, este índice foi de 85,8%, num resultado que garante maior proteção contra a tuberculose, especialmente em formas mais graves.

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (20) um balanço preliminar das coberturas vacinais do calendário de vacinação 2023. Os dados indicam que o Paraná superou as médias nacionais de imunização neste ano, protegendo bebês, crianças e gestantes.





CAMPANHA





Um dos momentos marcantes no ano foi a realização da Campanha de Multivacinação, entre 14 e 28 de outubro. Com uma meta estabelecida de 250 mil aplicações entre vacinas de rotina e imunizantes da Covid-19, foi alcançada a marca de 502,3 mil doses aplicadas no período.

Apenas no Dia D, realizado em 21 de outubro, foram 125 mil vacinações, com destaque para a vacina de HPV, que registrou 65.601 aplicações.





Confira a finalidade das principais vacinas ofertadas no Paraná:

- BCG: protege contra formas graves de tuberculose;

- Pentavalente: contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo B (bactéria que causa meningite);

- Pneumocócica 10-valente: contra pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite;

- Meningocócica C: contra o meningococo C, bactéria que causa meningite;

- Rotavírus: contra diarreia e desidratação;

- VIP: contra os sorotipos 1, 2 e 3 da poliomielite;

- VOPb: protege contra os sorotipos 1 e 3 da poliomielite;

- Dupla Adulto (dT): contra difteria e tétano;

- Tríplice Viral: protege contra sarampo, caxumba e rubéola;

- Tríplice Bacteriana (DTP): protege contra difteria, tétano e coqueluche;

- dTpa: é administrada em gestantes e protege contra difteria, tétano e coqueluche;

- Varicela: contra catapora;

- HPV: protege contra quatro tipos de papilomavírus humano, dois deles responsáveis por 90% das verrugas genitais e os outros dois pelo aparecimento de cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero;

- Febre Amarela: protege contra a febre amarela e é recomendada para as pessoas que vão se deslocar para áreas fora do Paraná, com recomendação de vacinação.