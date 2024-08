Paraná tem 18,8 mil vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná estão com a oferta de 18.843 vagas de emprego com carteira assinada em todo o Estado.





A maior parte é para alimentador de linha de produção, na indústria, com 4.358 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 858 vagas, repositor de mercadorias, com 745, e faxineiro, com 550.





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.691). São 587 vagas para alimentador de linha de produção, 524 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 382 para operador de caixa e 327 para repositor de mercadorias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, são 2.899 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 806 vagas, operador de caixa, com 201, costureiro na confecção em série, com 127, e ajudante de motorista, com 119 oportunidades.





Na Capital, além das vagas tradicionais, a Agência do Trabalhador Central oferta 115 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de eletricista de instalação (curso técnico de eletricista), com 11 vagas, consultor de vendas (curso superior em gestão comercial, administração ou áreas afins), com 10 vagas, técnico de vendas (curso técnico ou superior em gestão comercial ou vendas), com 10 vagas, e técnico em segurança do trabalho (curso técnico na área), com seis vagas.

Publicidade





A região de Cascavel acumula 3.895 vagas. Os municípios do Oeste têm 887 oportunidades para alimentador de linha de produção, 406 para abatedor, 280 para magarefe e 130 para servente de obras.





As regiões de Campo Mourão (1.587) e Foz do Iguaçu (1.159) têm mais de mil vagas cada.

Publicidade