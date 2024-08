Convenções partidárias oficializam candidatos que vão disputar a Prefeitura de Londrina; confira

Três convenções partidárias ocorreram neste final de semana com as definições dos últimos nomes que vão disputar a Prefeitura de Londrina nas eleições municipais. São sete candidaturas oficializadas: Isabel Diniz (PT), Maria Tereza (PP), Tercílio Turini (MDB), Tiago Amaral (PSD), Barbosa Neto (PDT), Nelson Villa (Federação PSDB/Cidadania) e Diego Garcia (Republicanos).







Isabel Diniz

A Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) saiu na frente e definiu a educadora Isabel Diniz (PT) como candidata à Prefeitura de Londrina. A convenção foi realizada no dia 20 de julho, no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). A vice será a professora Márcia Bastos, presidente municipal do PCdoB.





Maria Tereza

A ex-secretária municipal de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes foi oficializada candidata a prefeita de Londrina no dia 1° de agosto, em convenção realizada pelo Progressistas. O partido vai disputar a Prefeitura com chapa pura, com o vereador Eduardo Tominaga como vice. O evento ocorreu no Recinto Milton Alcover, na SRP (Sociedade Rural do Paraná), e também oficializou a chapa de vereadores.





Tercílio Turini





O MDB confirmou também no dia 1° de agosto o nome do deputado estadual Tercílio Turini como candidato à Prefeitura de Londrina pela coligação com o PSB e PRTB. Mantida em segredo até o evento, a bióloga e engenheira ambiental Mariana Grotti será a candidata do partido a vice. A confirmação de Turini ocorreu no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina).





Tiago Amaral





O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) teve sua candidatura à Prefeitura de Londrina oficializada na noite desta sexta-feira (2), em convenção realizada no Tsuru Centro de Eventos. Com uma frente ampla de partidos de centro-direita e direita - PSD, PL, União Brasil, Avante, Agir e PRD -, Amaral conta com o apoio de lideranças como o governador Ratinho Junior (PSD), o senador Sergio Moro (União Brasil) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enviou um vídeo para o evento.





Barbosa Neto





O ex-prefeito Homero Barbosa Neto teve sua candidatura à Prefeitura de Londrina oficializada neste sábado (3), em convenção realizada pelo PDT. O evento - que também reuniu PSOL e Mobiliza, que integram a coligação - ocorreu no auditório do Hotel Sumatra. Mesmo com o apoio de outras legendas, a decisão foi de disputar o pleito com chapa pura, tendo o empresário Ildo Yukio Marubayashi (PDT) como candidato a vice-prefeito.





Coronel Nelson Villa





A formalização das candidaturas do coronel Nelson Villa e do engenheiro José Roberto Hoffmann aos cargos de prefeito e de vice-prefeito de Londrina começou com uma saia justa entre o PSDB e o Cidadania. Durante a convenção partidária realizada neste sábado (3), o presidente do Cidadania no município, Walmir Mattos, expôs o descontentamento da legenda em relação à composição da federação formada com os tucanos e adiantou que embora respeite a decisão dos diretórios nacionais dos partidos, não apoiará a disputa pelo Executivo.





Diego Garcia





O Republicanos anunciou durante uma convenção realizada na manhã deste domingo (4), no Hotel Crystal, o nome de Diego Garcia como o candidato do partido à Prefeitura de Londrina. No terceiro mandato como deputado federal, ele afirma ser o parlamentar que mais trouxe recursos para a cidade. Como vice-prefeita, a candidata é a empresária Hérika Galli.





