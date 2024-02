Paraná tem mais de 5 milhões de domicílos particulares, aponta IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (2) os dados da pesquisa Coordenadas Geográficas dos Endereços, um mapeamento completo dos mais de 111 milhões de endereços distribuídos por todo o país.



O estudo, feito com base no Censo 2022, revela que o Paraná tem 5.024.225 domicílios particulares, o sexto maior número do país, atrás de São Paulo (19,6 milhões); Minas Gerais (9,5 milhões); Rio de Janeiro (7,7 milhões); e do Rio Grande do Sul (5,3 milhões)







Londrina aparece no levantamento com 247.065 domicílios particulares, atrás apenas de Curitiba, que tem 788.684 endereços neste segmento. A lista das cinco cidades mais populosas do Paraná segue com Maringá (179,9 mil domicílios); Ponta Grossa (156.214); e Cascavel (146.795).



Ao se levar em conta a quantidade de estabelecimentos de saúde, o Paraná, com 16.498 unidades, salta para a segundo posição no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, que tem 56.993 endereços do gênero. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia também aparecem na faixa entre 15 e 16 mil estabelecimentos de saúde.



Os dados mostram que o Paraná tem o dobro de igrejas em comparação com escolas. Segundo o Censo 2022, são 25.152 estabelecimentos religiosos contra 12.397 unidades de ensino nos 399 municípios paranaenses.



