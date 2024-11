Sertanópolis abre 8 vagas imediatas em concurso público com salários de até R$ 3,1 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público na prefeitura de Sertanópolis, na região metropolitana de Londrina. O certame prevê 8 vagas imediatas para dois cargos, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1,8 mil a R$ 3,1 mil.





As oportunidades imediatas são para educador infantil, com carga horária de 40 horas. Há também vagas de cadastro reserva para professor, com carga horária de 20 horas. O salário oferecido para a função de educador infantil é de R$ 3.131,63, já para professor é de R$ 1.810,75.

A taxa para participar do certame é de R$ 100. As Inscrições podem ser feitas até 28 de novembro no site da banca organizadora. Para mais informações, acesso o edital.