Podcast Notícia Boa: saiba curiosidades e histórias do Arquivo Público do Paraná

O Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná conta histórias preservadas há quase 170 anos. O espaço além de ser um dos mais antigos do Brasil, também guarda muitas curiosidades, que foram compartilhadas no podcast Notícia Boa Paraná que está no ar desde nesta quinta-feira (10) no Spotify e no canal do Governo do Estado no Youtube.





Os jornalistas Ana Tigrinho e Beto Pacheco conversam com a diretora do Arquivo Público do Paraná, Kássia Cavalari Basso, e com Ana Paula Joukoski, a funcionária mais antiga do órgão, com 21 anos de casa. Elas falam sobre itens curiosos presentes no espaço, como a máscara mortuária do primeiro governador da Província do Paraná, Zacarias de Góis e Vasconcelos, confeccionada no seu leito de morte, e o primeiro brasão do Estado, pintado pelo artista Alfredo Andersen.

Zacarias foi responsável pela criação do arquivo, fundado em 7 de abril de 1855, menos de dois anos após a emancipação política do Estado. Denominado “Archivo Publico Paranaense”, tinha como finalidade reunir a memória impressa e manuscrita sobre a história e geografia do Paraná. Funcionou por todo o período provincial (1855-1889) junto ao Palácio da Presidência, onde foi instalada a Secretaria do Governo Provincial.





O agora Departamento Estadual de Arquivo Público é subordinado à Seap (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) e, além de reunir a documentação referente à memória do poder público, tem a responsabilidade de administrar a política relativa ao patrimônio documental do Estado. Por meio da organização, guarda e conservação dos documentos gerados pelo Poder Executivo, promove o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão.

Localizada no bairro Cabral, em Curitiba, a sede atual do Arquivo Público tem 5,6 mil metros quadrados, com ambientes próprios para as atividades de higienização e reparos, de microfilmagem e digitalização, sala de consultas e serviço de biblioteca, auditório, área administrativa, ambiente para cursos e oficinas e Espaço Cultural. O projeto arquitetônico seguiu as recomendações técnicas voltadas para a conservação, guarda e manutenção do patrimônio documental.





Além de armazenar leis e documentos oficiais, o Arquivo Público do Paraná tem aproximadamente 100 mil registros de imigrantes oriundos dos desembarques no Porto de Paranaguá, entradas em hospedarias e em núcleos coloniais existentes no território da província do Paraná entre os anos de 1876 e 1879 e de 1885 a 1896. Os registros podem contribuir para obtenção de cidadania estrangeira.

O local também guarda o acervo da extinta Dops (Delegacia de Ordem Política e Social), órgão de repressão do Estado Novo e da Ditadura Militar. São aproximadamente 50 mil fichas individuais que foram recolhidas em 1991. Em sua totalidade, é composto por pastas organizadas tematicamente e por fichas de cidadãos investigados, compreendendo o período de 1937 a 1989.





O acervo é acessível ao público, que pode fazer a consulta presencial, agendando com antecedência pelo telefone (41) 3521-9100. Muitos documentos também foram digitalizados e podem ser acessados online.

NOTÍCIA BOA PARANÁ





O podcast Notícia Boa Paraná é produzido pela Secretaria de Estado da Comunicação e pela E-Paraná Comunicação e vai ao ar toda quinta-feira, às 17h. O programa está disponível no Spotify e no canal do Governo do Estado no YouTube. Também é possível acompanhar pelas redes sociais do Governo, no TikTok, Instagram e Facebook.





O episódio também vai ao ar na Rádio Educativa (97,1 FM), às 23h desta quinta-feira, e na TV Paraná Turismo, sendo exibido às sextas, às 23 horas, sábados, às 22h30, e domingos, às 20h30.