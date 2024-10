"O primeiro jogo do Campeonato Paranaense será no VGD", garante Bellintani

O Londrina voltará para a sua casa em 2025. O Tubarão vai treinar e jogar no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) a partir da próxima temporada. O objetivo do clube é disputar a primeira partida do Campeonato Paranaense no estádio, que ganhará melhorias nos próximos meses.





A oficialização da volta ao VGD foi garantida pelo proprietário da SAF do LEC, Guilherme Bellintani, que concedeu entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (10), no velho estádio. "O VGD é nossa prioridade absoluta para 2025 e queremos fazer o primeiro jogo do Paranaense no estádio", frisou o empresário.

A volta ao VGD sempre foi um dos pontos prioritários apontados pelos novos administradores do clube, desde do início da negociação para a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).







"Com o VGD buscamos três grandes objetivos. O primeiro é a identificação com a torcida. Já começamos um trabalho este ano, que é muito embrionário ainda, de se reconectar com a cidade, da torcida abraçar o clube", frisou.

"O segundo é do ponto esportivo. Em jogos com públicos menores no Café, o adversário se sente muito à vontade e o estádio é quase neutro. Queremos o torcedor fungando no ouvido do adversário. E o terceiro é de poder treinar e jogar no mesmo local. Se por um lado é ruim para o gramado, e teremos que ter um cuidado com isso, por outro o jogador cria uma intimidade de jogar e treinar no mesmo local e isso entendemos que é um ganho esportivo também." O VGD não recebe um jogo oficial desde 2016.





REFORMA DE R$ 3 MILHÕES





O Vitorino Dias já passou por algumas melhorias na academia, departamento médico e fisioterapia e refeitório. A parte mais robusta das obras deve começar ainda neste mês de outubro, com a reforma do gramado, iluminação, pintura e construção de novos vestiários e bares. O LEC projeta gastar R$ 3 milhões nas obras do estádio.





