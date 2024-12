Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas no Noroeste do Paraná

Na manhã de quarta-feira (11), a Polícia Civil cumpre 16 mandados de prisão e 34 mandados de busca e apreensão em uma ação contra o tráfico de drogas e organização criminosa, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná.





A operação é fruto de investigações iniciadas em abril, após flagrantes de tráfico de drogas na região, que resultaram na desestruturação de uma organização criminosa que atuava em um bairro da cidade.

Entre os alvos da operação está um falso advogado, identificado como integrante da organização. Ele teria utilizado o número de registro da OAB de outro advogado durante um interrogatório, além de acessar sistemas para repassar informações sigilosas ao grupo criminoso.





“A operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que identificou o líder da organização criminosa e as ramificações de seu tráfico de drogas. As diligências investigativas foram cruciais para desarticular a estrutura do grupo e combater a violência e o crime organizado na região”, afirma o delegado Gilson Matos.





A operação envolve aproximadamente 150 policiais civis, além de 40 viaturas, que estão sendo utilizadas para dar cumprimento aos mandados em diversos pontos da cidade.