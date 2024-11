Polícia Civil promove leilão de viaturas em Apucarana e São José dos Pinhais

A PCPR (Polícia Civil do Paraná ), em parceria com a Seap (Secretaria da Administração e da Previdência), promove dois novos leilões de 160 viaturas. Os leilões serão realizados em dois locais: no pátio da PCPR em São José dos Pinhais, e em Apucarana.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O evento acontecerá de forma virtual, e os interessados poderão realizar lances pela internet. Além disso, haverá a possibilidade de visitar os veículos no local antes do encerramento do leilão.





Para o delegado-geral da PCPR Silvio Jacob Rockembach, a renovação da frota da Polícia Civil tem sido importante para aumentar o desempenho das ações da instituição.

Publicidade





“A PCPR destaca que a idade média dos veículos da corporação, que era de 15 anos, foi reduzida para apenas três anos após um grande processo de renovação, realizado com recursos do Governo do Estado do Paraná. O investimento na renovação foi considerado essencial para melhorar as condições de trabalho da Polícia Civil e a segurança pública”, explica o delegado.





Os leilões são abertos ao público, e qualquer pessoa pode participar, desde que siga o processo estabelecido pelo leiloeiro. O delegado da PCPR Getúlio Vargas, ressalta que para quem deseja adquirir as viaturas, é necessário realizar a documentação junto ao DETRAN, após a compra.

Publicidade





“As viaturas leiloadas estão em bom estado de funcionamento e poderão ser utilizadas normalmente, após a regularização da documentação”, explica.





O primeiro leilão será o de São José dos Pinhais, na Rua Vanderlei Moreno, nº 14.000, Borda do Campo. No dia 29 de novembro de 2024, os veículos estarão disponíveis para visitação das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Os lances para aquisição acontecerão entre os dias 9 e 11 de dezembro.





O segundo ocorrerá em Apucarana, na Rodovia BR-376, km 245, nº 651, Vila São Francisco, com visitação aberta no dia 5 de dezembro de 2024, também com horários das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Os lances serão entre 9 e 11 de dezembro.