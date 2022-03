Maringá divulga 537 vagas de trabalho para a semana

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) começa a semana ofertando 537 oportunidades de emprego.

A Agência do Trabalhador do município atende das 8h às 17h. Os interessados devem ir até a agência com a carteira de trabalho e documentos pessoais para serem encaminhados para entrevistas nas empresas.



Entre as 537 vagas dessa semana estão 43 ofertas para PCD (Pessoas com Deficiência.



