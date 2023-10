Prefeitura de Rolândia informa funcionamento de serviços públicos no dia de Finados

A secretaria de Administração da Prefeitura de Rolândia informa que na quinta-feira (2), dia de Finados, os prédios e serviços públicos estarão em recesso, em virtude feriado do "Dia de Finados'. Na sexta-feira (3) é ponto facultativo.





Entretanto, a secretaria de Saúde informa que o PA 24h da Vila Oliveira vai ter atendimento normal nesses dias, assim como o TEC e SAMU.

Publicidade

Publicidade





A secretaria de Educação comunica que as aulas nas escolas municipais e CMEI´s estarão em recesso e voltam na segunda-feira.





A empresa terceirizada Sanetran comunica que na quinta-feira será prestado o serviço de roçagem e varrição nas avenidas centrais. Na sexta e sábado, todos os serviços rotineiros serão prestados.





Na quinta ou sexta, o cidadão que precisar, pode fazer protocolo ou consulta de serviço público pelo portal da Prefeitura: www.rolandia.pr.gov.br e clicar em Serviços On Line ou ir direto no link do atendimento em https://rolandia.1doc.com.br/atendimento