Prêmio de R$ 100 mil do Nota Paraná sai para Tijucas do Sul

Um morador de Tijucas do Sul, na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), ganhou o prêmio principal, de R$ 100 mil, do sorteio de novembro do programa Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (07). O segundo prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de Bom Sucesso do Sul, na região Sudoeste. Essa é a primeira vez que as premiações saem para os dois municípios.





O consumidor de Tijucas do Sul que faturou o prêmio principal concorreu com 26 bilhetes gerados a partir de 67 notas fiscais, sendo o bilhete sorteado o de número 12189216. Já a ganhadora do segundo prêmio participou com 16 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de apenas seis notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 2905459.

O sorteio contou com um número recorde de participantes. Foram 3,18 milhões de consumidores que concorreram aos mais de 35 mil prêmios entregues, totalizando R$ 2 milhões.







OUTROS PRÊMIOS





Além dos prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil, o Nota Paraná também entregou 100 prêmios de R$ 1.000 e outros 35 mil de R$ 50. Como parte do mesmo sorteio, 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100, e 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

De acordo com as novas regras do programa, válidas desde maio, o sorteio de R$ 1 milhão é feito apenas quatro vezes ao ano — nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.





COMO PARTICIPAR

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Sefa (Secretaria da Fazenda), o Nota Paraná é uma iniciativa de conscientização fiscal que devolve parte do ICMS pago pelo consumidor em suas compras no comércio e promove sorteios mensais.





Para participar, é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.





O cadastro deve ser feito pelo site do Nota Paraná na opção “cadastre-se”. Basta preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.





