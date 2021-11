Primeiro e segundo prêmios do Nota Paraná saem para Curitiba

O maior prêmio do Programa Nota Paraná em novembro, no valor de R$ 1 milhão, saiu para um consumidor de Curitiba. A novidade ficou por conta dos bilhetes premiados. O novo milionário concorreu com nove cupons, sendo dois deles do bilhete em dobro gerado pela compra de combustíveis.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com o bilhete em dobro do Nota Paraná, a cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis, o contribuinte tem direito a dois bilhetes, aumentando suas chances de ganhar. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) identificado geram um bilhete. A medida foi criada pela Secretaria da Fazenda para incentivar o consumidor a colocar o CPF na nota fiscal na compra de combustível.

Continua depois da publicidade





O segundo prêmio – de R$ 200 mil – também foi para uma moradora de Curitiba. No cadastro dela consta o CEP (Código de Endereçamento Postal) da cidade de Alta Floresta, em Mato Grosso, mas ela reside no Paraná. Ainda esta semana os vencedores serão notificados e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.





O Programa - Criado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços) pago pelo contribuinte nas compras a varejo. Os participantes também concorrem a prêmios mensais.

Continua depois da publicidade





A Secretaria da Fazenda alerta os consumidores para que mantenham sempre o cadastro atualizado para facilitar o contato da coordenação do programa na hora de comunicar o resultado do sorteio.





Além dos prêmios de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil, e 40 mil de R$ 10. Por meio dos sorteios, o programa distribuiu neste mês R$ 5 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e para entidades que cadastram o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) no programa ou receberam doações de notas fiscais.





Outros R$ 800 mil serão sorteados entre os contribuintes que se credenciaram no Paraná Pay, programa que faz parte do Nota Paraná e que sorteia prêmios de R$ 100,00, todo mês, para consumo em estabelecimentos credenciados ligados à área do turismo.





Como Participar - Para participar basta se cadastrar no site notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio do respectivo período de adesão.





Os créditos do programa podem ser utilizados para abater o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ou transferidos para a conta bancária do contribuinte. Já para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite.





Confira as 10 entidades sociais premiadas com R$ 20 mil no sorteio deste mês:





1º Instituto Andres Kasper – Campina Grande do Sul

2º ADFCL (Associação dos Deficientes Físicos de Campo Largo) – Campo Largo

3º Associação Vida Animal – Colombo

4º Associação Assistencial e Promocional Casa da Paz – Umuarama

5º Comunhão Espírita Cristã - Curitiba

6º Associação Arte & Vida – Colorado

7º Associação do Amigo Animal - Curitiba

8º Sociedade Hospitalar Angelina Caron – Campina Grande do Sul

9º Cáritas Diocesana de Palmas – Palmas

10º Prov. Bras. da Congregação Irmãs Filhas São Vicente de Paulo – Toledo.