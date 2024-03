Problema em estação elevatória deixa dezenas de bairros de Rolândia sem água

Um problema operacional na estação elevatória que distribui água para a região Central de Rolândia compromete o abastecimento de vários bairros nesta sexta-feira (15). De acordo com a Sanepar, uma falha no automatismo na unidade foi identificada no início da manhã e está sendo tratada por equipes de manutenção. A previsão é restabelecer o serviço até o fim do dia.





Foram afetados por esta parada emergencial os jardins Bela Vista, Alto da Boa Vista, Novo Horizonte, Marajoara, Tapajós, Maragogipe, Guanabara, Barigui, Ouro Verde, Primavera, Independência, Asteca, Los Angeles, Teresópolis, Eldorado, Maria do Carmo, Domingos Neves, Monte Carlo II, Catuaí I e II, Café I,II e III, Portal Arabela, Belo Horizonte, Kasato Maro, Rosângelo, Nobre do I ao VI, Cidade Nova II e III, e, também, as vilas Formosa, Santa Terezinha, Neves, Oliveira e Odório, os conjuntos habitacionais Padre Angelo Matiussi, San Fernando I e II, Parigot de Souza, Vila Nogueira e Júlio Berger, os residenciais Itália, Orlandino de Almeida, Horácio Cabral, Tomei Nagatami, Ernesto Francischini, Aida Gonçalves Nogueira, José Perazolo e Floresta, além dos parques industrias Norte, Bandeirantes, Cidade Nova e Roland.



A companhia de saneamento alerta que população deve priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, adiando limpezas e outras atividades que demandam grande volume do produto.

