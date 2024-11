Procon-PR faz mutirão online de renegociação de dívidas

A Secretaria da Justiça e Cidadania, através do Procon-PR (Coordenação Estadual de Defesa do Consumidor), em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) está oferecendo a possibilidade do consumidor negociar seus débitos pela internet, num mutirão online de renegociação de dívidas até o dia 30 de novembro.







A ação acontecerá exclusivamente pela internet, através da plataforma de consumidor do Gov.br ou diretamente com o banco no qual o consumidor tem conta ou a dívida.



De acordo com Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, poderão ser negociadas dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídos com bancos e instituições financeiras. Não poderão ser negociadas dívidas que tenham bens dados como garantia, como financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, por exemplo, ou contratos que estejam com as parcelas em dia.





"Além da negociação das dívidas, o consumidor terá acesso ainda a plataforma Meu Bolso em Dia, que oferece, de forma gratuita, conteúdos sobre educação financeira, necessário para ajudar as pessoas a sair do sufoco", complementa Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma do Consumidor do Gov.br quando receberá um login e senha. Nesse momento, o consumidor fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de dívidas.





É importante que no relato, o consumidor informe o quanto pode pagar por mês na sua negociação. Após finalizar o registro, o banco ou a instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

Terminado o prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20 dias para avaliar o retorno dado.