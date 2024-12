Sala do empreendedor de Arapongas alerta para golpes em aplicativos do MEI

A Sala do Microempreendedor de Arapongas (região metropolitana de Londrina) alerta para golpes que vêm sendo aplicados através de e-mails e mensagem de textos aos microempreendedores do município. O conteúdo golpista pede para que o usuário pague um novo boleto de arrecadação.





Segundo a Semude (secretária de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda), Claudia Lens, a Receita Federal não encaminha mensagem de texto ou e-mail solicitando pagamento das guias de arrecadação. Se o Microempreendedor Individual receber uma notificação e tiver dúvidas sobre a orientação deve entrar em contato diretamente com a Sala do Empreendedor.

“Golpes relacionados ao pagamento das guias de arrecadação do MEI estão crescendo. Alertamos para os cuidados com e-mails ou mensagens solicitando pagamentos em links suspeitos. Sempre emita suas guias diretamente no site da Receita Federal ou pelo Portal do Empreendedor”, orienta Lens.

Para mais informações o microempreendedor pode entrar em contato com a Sala do Microempreendedor de Arapongas através do telefone 3902-1064 ou presencialmente na prefeitura de Arapongas localizada na rua das Garças,750, Centro.