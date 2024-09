Saúde reforça cuidados necessários com as crianças em período de estiagem

O Paraná vem enfrentando estado de emergência devido à estiagem que atinge vários municípios e a previsão para esta semana é de ser ainda mais crítico por conta das queimadas florestais, portanto, é preciso estar atento à saúde, principalmente dos pequenos. A sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, com índices menores de 30% e até 20% em algumas regiões, pode trazer grande risco, principalmente para as crianças.





Neste período de tempo seco, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) alerta pais e responsáveis para as principais preocupações com a saúde dos pequenos: hidratação e problemas respiratórios, além dos cuidados com a alimentação.

Tosse, coceira no nariz (em crianças menores pode até ocorrer sangramento nasal), espirros, garganta seca, irritação nos olhos e falta de ar são alguns sinais de que o organismo está sentindo o ressecamento do ar.





Segundo o Simepar, a média da umidade relativa do ar mínima para a semana pode ser inferior a 20% nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Noroeste e menor do que 30% nas regiões Central e Sudoeste do Paraná. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade relativa do ar ideal é quando o índice está em torno de 60%. Níveis inferiores a 30% já são considerados preocupantes. Apesar do clima seco, é possível minimizar os efeitos, possibilitando às crianças mais conforto e menos ressecamento das mucosas.

HIDRATAÇÃO





“Em primeiro lugar, a recomendação é ficar atento à hidratação. É fundamental oferecer bastante líquido e orientar a ingestão, caso não esteja por perto. A hidratação é essencial para a manutenção da vida, corresponde a aproximadamente 75% do peso na infância, e com o tempo seco ela se torna ainda mais importante”, ressaltou a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti Lopes.

Para crianças menores de seis meses em aleitamento materno exclusivo não é recomendado ofertar água, pois o leite materno é suficiente nessa fase para fornecer toda a hidratação que a criança precisa. Após os seis meses, com a alimentação complementar, aí sim é necessário a ingestão de água nos intervalos das refeições.





As crianças muito pequenas não percebem que estão com sede e não pedem água, e até mesmo as maiores, por preferirem não dar pausas nas brincadeiras. Por isso, mesmo que a criança não peça, ofereça. Deixar sempre um recipiente com água por perto também é uma boa estratégia.

A quantidade de água que a criança precisa é muito variável e depende da idade, do peso, do ritmo de brincadeiras ativas e da temperatura. Para saber se o volume ingerido está adequado, uma dica é observar a coloração da urina, que deve estar sempre clarinha.