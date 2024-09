Em setembro, Caminhadas da Natureza terá 10 etapas no Norte do Paraná

Com a chegada de setembro, o Instituto de IDR-Paraná (Desenvolvimento Rural do Paraná), em parceria com as prefeituras, oferece uma agenda cheia de eventos ligados às Caminhadas da Natureza, iniciativa que tem como objetivo promover o turismo rural no Estado por meio da atividade física em grupo.





Durante este mês, há 10 etapas do projeto confirmadas e mais uma prevista em municípios de diversas regiões do Paraná, que acontecem sempre aos domingos, e cujos interessados devem efetuar a inscrição on-line, pelo site Ecobooking.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As inscrições são gratuitas, porém há custos específicos dentro de cada evento, especialmente relacionados à alimentação. Nas páginas de cada caminhada, é possível conferir preços e outras recomendações dos organizadores.







O primeiro evento de setembro está marcado para domingo (8), em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba, onde ocorre o Circuito Caminho das Tropas, das 7h às 12h.

Publicidade





O trajeto de quase 12 quilômetros é considerado de nível intermediário e percorre principalmente estradas rurais, mas também trechos de trilhas, plantações e áreas de mata. Até a manhã de quarta-feira (4), 227 das 1.000 vagas disponíveis já foram preenchidas.





DIA MAIS MOVIMENTADO

Publicidade





O dia 15 será o mais movimentado de setembro, com 7 caminhadas programadas em diferentes regiões. Em Castro, nos Campos Gerais, o Circuito Terra Nova já tinha até quarta-feira mais de 200 inscritos para 350 vagas.





O percurso de 15 quilômetros passa pela colônia de mesmo nome, por onde os participantes poderão admirar a natureza, propriedades agrícolas e as casas dos primeiros colonos alemães que povoaram a região.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: