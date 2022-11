Secretaria de Segurança Pública do Paraná vai contratar psicólogos e assistentes sociais

A Sesp-PR (Sesp Secretaria da Segurança Pública do Paraná) abriu nesta quarta-feira (03) um processo seletivo para a contratação de 70 psicólogos e 15 assistentes sociais, que integrarão o programa Prumos (Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Paraná).

As vagas são para todas as regionais do programa, que conta com quatro centros de atendimentos, localizados em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel – estrategicamente longe das instituições para dar privacidade durante toda a consulta – e 20 seções de atendimento psicossocial, instaladas em salas nas próprias instituições e imediações.





O processo seletivo tem validade de um ano e pode ser prorrogado uma vez por igual período. A carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração mensal de R$ 3.842,33.

O programa, desenvolvido para oferecer suporte à saúde mental dos servidores de todas as forças de segurança que compõem a Secretaria, já registrou mais de 44 mil atendimentos, incluindo familiares.





As inscrições podem ser feitas até dia 06 de novembro neste site.