Seis cidades do Paraná atingiram recorde de temperatura máxima de 2025 neste domingo

No último domingo (9), seis municípios do Paraná atingiram o recorde de temperatura máxima do ano, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





São eles a cidades de Apucarana (30,8 ºC), Guarapuava (30,3 ºC), Laranjeiras do Sul (32,7 ºC), Palmital (30,6 ºC), Pinhão (32,4 ºC) e Santo Antônio da Platina (33,2 ºC).





Nos dez primeiros dias de fevereiro de 2025, oito cidades registraram a temperatura média pelo menos um grau mais alta do que a média histórica para o período: Baixo Iguaçu, Cândido de Abreu, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Palmas, Pato Branco, e Santa Helena.





Além desses municípios, o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, também bateu a temperatura máxima mais alta de 2025 neste domingo com 29 ºC.



