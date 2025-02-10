Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Apucarana está na lista

Seis cidades do Paraná atingiram recorde de temperatura máxima de 2025 neste domingo

Redação Bonde com AEN-PR
10 fev 2025 às 12:15

Compartilhar notícia

Tomaz Silva / Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

No último domingo (9), seis municípios do Paraná atingiram o recorde de temperatura máxima do ano, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). 

São eles a cidades de Apucarana (30,8 ºC), Guarapuava (30,3 ºC),  Laranjeiras do Sul (32,7 ºC), Palmital (30,6 ºC), Pinhão (32,4 ºC) e Santo Antônio da Platina (33,2 ºC).

Nos dez primeiros dias de fevereiro de 2025, oito cidades registraram a temperatura média pelo menos um grau mais alta do que a média histórica para o período: Baixo Iguaçu, Cândido de Abreu, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Palmas, Pato Branco, e Santa Helena.

Além desses municípios, o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, também bateu a temperatura máxima mais alta de 2025 neste domingo com 29 ºC.

Imagem
CMTU faz alerta sobre 'batedores de carteira' que furtam idosos em ônibus de Londrina
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alertou passageiros, na tarde desta sexta-feira (7), sobre um grupo de batedores de carteira que tem como principais vítimas idosos que utilizam o transporte coletivo de Londrina por meio da linha 228


SENSAÇÃO TÉRMICA 

Em Guaraqueçaba, no litoral paranaense, a sensação térmica foi de 50ºC em janeiro, e valores próximos a este continuam sendo registrados diariamente no verão.

A sensação térmica é um cálculo feito através de uma fórmula matemática, e demonstra o impacto do calor ou do frio no corpo humano. 

"É uma medida física e subjetiva da percepção do ser humano com relação ao calor ou ao frio, baseada não somente na temperatura do ar como também no vento e na umidade. Já o desconforto térmico é a percepção individual da pessoa", explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar. 

Neste domingo a sensação térmica foi mais alta na região Oeste do Estado. São Miguel do Iguaçu, por exemplo, registrou temperatura máxima de 34ºC e sensação térmica de 46,5 ºC; Guaíra teve temperatura máxima de 37,1 ºC e sensação térmica de 45,9 ºC; e Palotina teve temperatura máxima de 36,1 ºC e sensação térmica de 42,5 ºC. 

“Quanto maior a temperatura do ar estiver, especialmente acima dos 27 ºC, e quanto maior estiver a umidade relativa do ar, especialmente acima dos 40%, maior será a sensação térmica e, consequentemente, maior será o desconforto térmico", diz Furlan.

Imagem
Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina e na região
A segunda-feira (10) será de tempo estável, com Sol e calor, em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
temperatura calor recorde Simepar
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas