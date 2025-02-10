Seis cidades do Paraná atingiram recorde de temperatura máxima de 2025 neste domingo

No último domingo (9), seis municípios do Paraná atingiram o recorde de temperatura máxima do ano, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
São eles a cidades de Apucarana (30,8 ºC), Guarapuava (30,3 ºC), Laranjeiras do Sul (32,7 ºC), Palmital (30,6 ºC), Pinhão (32,4 ºC) e Santo Antônio da Platina (33,2 ºC).
Nos dez primeiros dias de fevereiro de 2025, oito cidades registraram a temperatura média pelo menos um grau mais alta do que a média histórica para o período: Baixo Iguaçu, Cândido de Abreu, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Palmas, Pato Branco, e Santa Helena.
Além desses municípios, o distrito de Entre Rios, em Guarapuava, também bateu a temperatura máxima mais alta de 2025 neste domingo com 29 ºC.
SENSAÇÃO TÉRMICA
Em Guaraqueçaba, no litoral paranaense, a sensação térmica foi de 50ºC em janeiro, e valores próximos a este continuam sendo registrados diariamente no verão.
A sensação térmica é um cálculo feito através de uma fórmula matemática, e demonstra o impacto do calor ou do frio no corpo humano.
"É uma medida física e subjetiva da percepção do ser humano com relação ao calor ou ao frio, baseada não somente na temperatura do ar como também no vento e na umidade. Já o desconforto térmico é a percepção individual da pessoa", explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.
Neste domingo a sensação térmica foi mais alta na região Oeste do Estado. São Miguel do Iguaçu, por exemplo, registrou temperatura máxima de 34ºC e sensação térmica de 46,5 ºC; Guaíra teve temperatura máxima de 37,1 ºC e sensação térmica de 45,9 ºC; e Palotina teve temperatura máxima de 36,1 ºC e sensação térmica de 42,5 ºC.
“Quanto maior a temperatura do ar estiver, especialmente acima dos 27 ºC, e quanto maior estiver a umidade relativa do ar, especialmente acima dos 40%, maior será a sensação térmica e, consequentemente, maior será o desconforto térmico", diz Furlan.
A segunda-feira (10) será de tempo estável, com Sol e calor, em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).