Semana começa com 24,6 mil oportunidades de emprego no Paraná, um novo recorde

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 24.697 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano.





A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 7.067 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 1.083 vagas, operador de caixa, com 1.001, e operador de caixa, com 686.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.107 oportunidades. São ofertadas 556 vagas para alimentador de linha de produção, 389 para operador de caixa, 270 para faxineiro e 171 para atendentes de lojas e mercados.





Na Capital , a Agência do Trabalhador Central de Curitiba oferta 52 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de auxiliar de desenvolvimento infantil (cursando superior em pedagogia ou áreas afins), com 4 vagas, técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 3 vagas, consultor de vendas (curso superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas, e comprador (curso superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas.

Publicidade





A região de Cascavel aparece logo em seguida em volume de ofertas, com 4.625 oportunidades. São 1.417 vagas para alimentador de linha de produção, 289 para abatedor, 255 para magarefe e 193 para ajudante de motorista.