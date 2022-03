Servidores do INSS deflagram greve em 17 cidades do Paraná

Servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deflagraram um movimento de greve nesta terça-feira (29) em 17 cidades do Paraná. De acordo com o sindicato da categoria, algumas agências mantêm parte dos serviços. As perícias médicas, no entanto, estão sendo realizadas normalmente.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Entre as reivindicações dos servidores estão a reposição salarial emergencial de 19,99%, melhoras nas condições de trabalho e realização de concurso público para a reposição do quadro. O INSS tem cerca de 23 mil servidores. A categoria afirma estar há cinco anos sem reposição das perdas salariais.

Continua depois da publicidade





Conforme o Sindprevs (Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Estado do Paraná), a paralisação atinge o atendimento nas seguintes cidades: Apucarana, Arapongas, Araucária, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Londrina, Medianeira, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba e Toledo.





Continue lendo na Folha de Londrina.