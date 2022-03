Londrina firma acordo de tecnologia aeroespacial

Londrina dá o primeiro passo em direção à tecnologia aeroespacial a partir da assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a AEB (Agência Espacial Brasileira) e o IFPR (Instituto Federal do Paraná). O documento foi assinado nesta segunda-feira (28) e irá viabilizar a formação de mão de obra para atuar na interpretação de dados captados por satélites e incentivar o empreendedorismo espacial. Para isso, serão injetados cerca de R$ 500 mil em recursos para que o instituto de educação dê início ao curso de qualificação profissional.

A AEB é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e com o acordo, o objetivo é utilizar a capacidade técnica do IFPR na formação de pessoal para descobrir formas de transformar as informações que vêm do espaço em negócios, apresentando soluções para os problemas do dia a dia do cidadão nas mais diferentes áreas, como agropecuária, energia, transporte, logística. “Existe uma oportunidade muito grande. Nosso mercado é grande e a gente quer, em vez de ficar comprando só soluções lá de fora, criando serviços de qualidade lá fora, criar soluções nossas, usando a nossa inteligência, a nossa capacidade”, disse o presidente da AEB, Carlos Augusto Teixeira de Moura.



Além da capacidade de qualificação técnica do IFPR, Moura destacou o ecossistema de inovação existente em Londrina como “importantíssimo” para o desenvolvimento de soluções. “Como as informações espaciais são aplicadas em praticamente tudo, nós nos consideramos uma infraestrutura que pode servir a quase tudo. Quando identificamos alguma organização que tem uma possibilidade de usar informações espaciais, estabelecemos um acordo de cooperação técnica e, a partir daí, tem a porteira aberta. Pode ser para fazer projetos, atividade educacional, alguma nova construção que uma prefeitura ou estado queira fazer. As possibilidades são imensas”, afirmou o presidente da AEB.





