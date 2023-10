'Sindicatura Leve: Inovação e Valorização' é o tema do evento para síndicos em Cambé

Cidade tem registrado crescimento em condomínios horizontais e verticais; estar capacitado para administrar os empreendimentos é fundamental





Com o objetivo de contribuir para a capacitação e o desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas que atuam na área condominial será realizado em Cambé o evento Sindicatura Leve: Inovação e Valorização. No encontro serão abordados temas como comunicação assertiva, atitudes para uma sindicatura leve, plano de manutenção predial e orientações sobre reformas em condomínios. O encontro é voltado para síndicos, conselheiros, administradores, corretores e demais profissionais do segmento e será realizado no dia 24 de outubro, das 18h às 20h, em Cambé. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/AAAqXe72rH48yKyn7

“Cambé tem registrado um crescimento grande nesse nicho condominial, com os lançamentos de empreendimentos horizontais e verticais, e é necessário estar preparado e capacitado para atuar no segmento e poder gerar mais tranquilidade para os moradores desses imóveis”, destaca Clarice Sanches, idealizadora do perfil #chameAsíndica, que está à frente da organização do evento. Ela frisa que os assuntos abordados poderão ser muito úteis para a entrega e manutenção de empreendimentos e ainda para os síndicos que estão iniciando terem uma sindicatura mais leve.





Síndica há 15 anos e mentora para síndicos, Clarice destaca que são inúmeros os desafios vividos no dia a dia de uma sindicatura e quanto mais preparados estiverem os profissionais envolvidos na área, melhor e mais fácil será a resolução dos problemas. “São questões burocráticas, administrativas, comportamentais que precisam de atenção e atitudes corretas para serem bem solucionadas e evitar prejuízos. Estar preparado, capacitado para a função, é muito benéfico tanto para se ter uma sindicatura mais leve, quanto para os cuidados do empreendimento e o bolso dos condôminos”, frisa.

Olhando para esse desenvolvimento imobiliário que tem sido registrado em Cambé e região, foi que surgiu a ideia de levar o evento para a cidade e poder contribuir com a profissionalização e capacitação de quem trabalha na área. Clarice será uma das palestrantes do encontro e vai abordar as atitudes, incluindo a comunicação, para se ter uma sindicatura mais leve. A arquiteta e síndica Helen Caroline Grechi, do grupo Bauen Arquitetura e Urbanismo, vai falar sobre a “Importância da Responsabilidade Técnica (ART/RRT) Para Reformas em Condomínio”. O evento ainda vai contar com a participação da engenheira civil Ingrid Ockener, da Tab Engenharia, que falará sobre “Plano de manutenção predial: Otimização de Custos e Valorização.





“Será uma noite de muito aprendizado, conhecimento e networking. As palestrantes são profissionais renomadas em suas áreas de atuação, que vão apresentar os melhores caminhos e estratégias para o sucesso de quem atua na área condominial”, destaca Clarice.

O evento será presencial e as inscrições são gratuitas. Os participantes estão sendo convidados a doar um 1kg de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas para o Lar Santo Antônio, em Cambé. Após o evento, os participantes serão convidados para um “Café com Conversa”, onde poderão conhecer, conversar, fazer networking com parceiros e prestadores de serviço da região.





Apoiadores

Clarice Sanches - #chameAsindica, Secovi Regional Norte, Grupo Bauen – Arquitetura e Urbanismo e TAB Engenharia.

Serviço: Encontro Sindicatura Leve: Inovação e Valorização

Dia: 24 de outubro de 2023

Horário: 18h às 20h

Local: Auditório do Hotel Solarium (Avenida Inglaterra, 348, Cambé)

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/AAAqXe72rH48yKyn7

Mais informações: (43) 99141-7420 e Insta @sindicaturaleve