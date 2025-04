Skatista paranaense Gui Khury iguala recorde de Bob Burnquist em evento internacional

Gui Khury e Luigi Cini treinam no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã. Eles também são homenageados na identidade visual do espaço, com seus rostos estampados na arte que decora o local.

O skate vertical é uma modalidade de praticada em rampas, piscinas, bowls e half pipes. O objetivo é executar manobras aéreas, ganhando velocidade na descida para executar giros e piruetas na subida. Em segundo lugar, com 92,42, ficou o skatista olímpico Luigi Cini, também de Curitiba. Ele fez parte dos contemplados pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica em 2024. Completou o pódio o norte-americano Tate Carew, com maior nota 90,41.

O Burnquist é um skatista brasileiro, com mais de 30 medalhas conquistadas em competições, sendo o maior medalhista da história do X Games. Em 2021, ele entrou para o Hall da Fama da modalidade.

CONQUISTA





O STU Pro Tour é um circuito internacional de skate que reúne grandes nomes do esporte. As notas atribuídas pelos juízes varia de zero a 100. Gui Khury conquistou a nota 98 na final da categoria, da qual ele é o atual campeão mundial e foi o primeiro colocado na competição em Roma, na Itália, em setembro de 2024. Anteriormente, na mesma prova, ele havia recebido a nota 97,17 ao repetir a manobra 900, executada de forma inédita no Complexo Esportivo Tarumã em 2023 (na oportunidade, a manobra aconteceu em um treino da categoria Park).

“Estou sem palavras para descrever o que vivi, muito feliz por igualar o recorde do Bob, que é uma das minhas referências. Estamos aqui para fazer história e sou muito grato pelo que tenho vivido nos últimos anos”, afirmou Gui Khury.





“Gui Khury mostrou mais uma vez por que é um dos grandes nomes do skate mundial, conquistando o título no STU Pro Tour”, afirmou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski. “Ele é um orgulho para o Paraná e para o Brasil, treinando diariamente no nosso Centro Nacional de Treinamento do Skate, no Complexo Esportivo do Tarumã. Mais do que um atleta talentoso, Gui é uma inspiração para jovens de todo o país”.





“Foram dois fins de semanas históricos para o skate brasileiro, em que o Gui Khury foi campeão no Park e no Vertical”, disse Eduardo Dias, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding. "No Vert, ele ainda teve essa nota histórica e dividiu o pódio com o Luigi Cini, que representou o Brasil nos Jogos de Paris. Os dois são nomes do Paraná, que treinam no Tarumã”.





Ele citou Augusto Akio, mais um nome do skate paranaense que trouxe o bronze de Paris e também usufrui do Tarumã. “Isso só reforça a importância de termos estruturas de excelência, como o CNSK8, para que nossos atletas continuem evoluindo e representando bem o Brasil”, enfatizou Eduardo Dias.