TRT-PR alerta para tentativas de golpes com dados de processos trabalhistas

O TRT- PR (Tribunal Regional do Trabalho) da 9ª Região emitiu um alerta para tentativas de golpes praticados contra pessoas que são partes em ações trabalhistas, utilizando dados reais de processos trabalhistas.





Os criminosos se passam pelos sócios de um escritório de advocacia ao contatar clientes, via telefone ou WhatsApp. Eles solicitam adiantamento de valores, para pagamento de custas ou outros emolumentos para a liberação de alvará judicial. Além de usarem fotos de sócios do escritório ou imagem ou logotipo destes escritórios. Até mesmo, conforme relatos de clientes, simulam as vozes dos advogados.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





COMO SE PROTEGER?

Publicidade





Caso alguem receba esse tipo de mensagem, TRT-PR recomenda que a pessoa pocurare sempre o seu advogado por um meio contato tradicional e já usado anteriormente, como e-mail e telefone fixo. É fundamental ter certeza de que você está conversando com profissionais habilitados.





Outras recomendações do TRT-PR são:

Publicidade

- converse pessoalmente ou por vídeo com seu (a) advogado (a): as interações face a face ou via videochamada garantem mais segurança e autenticidade nas comunicações;

Publicidade





- desconfie de urgências: golpistas frequentemente criam um senso de urgência. Se uma situação parece te pressionar a agir rapidamente, fique alerta;





- não clique em links desconhecidos: mensagens que pedem que você clique em links ou forneça dados pessoais devem ser evitadas.

Publicidade





- posicionar o mouse sobre um link é possível ver o endereço real da página falsa ou código malicioso. Golpistas costumam usar técnicas para ofuscar o link real. Se o endereço do link parecer estranho, não deve ser clicado em hipótese alguma;





- entre em contato com o tribunal: se receber qualquer tipo de mensagem duvidosa, consulte diretamente o TRT, Vara do Trabalho ou Fórum Trabalhista onde o processo tramita ou avise seu (a) advogado (a). Toda unidade da Justiça do Trabalho está acessível também pelo Balcão Virtual, atendimento por videochamada.





O TRT-PR recomenda ainda que, em caso de tentativa de golpe, a Ouvidoria seja informada e que se faça uma queixa à Polícia Civil, por meio do Núcleo de Combate aos Cibercrimes. O e-mail da Ouvidoria do TRT-PR é [email protected].





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.