Veículo contrabandeando 160 kg de cabelo humano é apreendido em Perobal

Aproximadamente 161,5 kg de cabelo humano de origem estrangeira - sem registro fiscal - foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite de segunda-feira (25), em Perobal (Região Metropolitana de Umuarama).
O caso ocorreu por volta das 19h40 na PR-486, quando uma equipe da PRF abordou o veículo que carregava a mercadoria. O condutor, um homem de 43 anos, apresentou informações contraditórias sobre sua viagem aos policiais - demonstrando um tom de nervosismo.
Após verificarem o interior do automóvel, seis malas carregadas com mechas de cabelo humano foram localizadas pelas autoridades. Avaliada em R$ 800 mil, o homem admitiu que adquiriu a mercadoria por US$ 15 mil - valor 10 vezes menor à média de preço em sites de venda online - e que pretendia revender o produto em salões de beleza no estado de São Paulo.
O condutor foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (Região Oeste), junto da mercadoria e do veículo.
