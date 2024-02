Veja quais órgãos, museus e parques vão funcionar no Paraná durante o carnaval 2024

Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de segunda (12) a quarta-feira (14), até as 14h, com escala especial de trabalho. Serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente. Os museus e diversos parques estaduais estarão abertos ao público e são opções de lazer alternativa para aqueles que não gostam da folia.



Veja abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos estaduais:



AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador e postos avançados seguem horário de funcionamento determinado por decretos municipais. O atendimento segue normalmente até as 17h desta sexta-feira (9), com retomada das atividades às 13h da Quarta-feira de Cinzas (14).



BIBLIOTECA PÚBLICA – A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) realiza um Carnaval Infantil neste sábado, das 10h às 12h30, na Rua Cândido Lopes, 133, no Centro de Curitiba. A folia para a meninada terá desfile de fantasias e pintura facial na Seção Infantil. Na segunda e terça-feira a BPP estará fechada, retornando dia 14, quarta-feira, a partir das 14h.



CEASA – As unidades da Ceasa Paraná de Maringá e de Foz do Iguaçu estarão abertas na terça-feira de Carnaval. As outras três unidades, de Curitiba, Londrina e Cascavel, estarão fechadas nesta data. Todas as cinco unidades abrem normalmente na segunda-feira e na quarta-feira. A administração Central estará fechada segunda e terça e, na quarta, o expediente começará a partir das 14 horas. Veja os detalhes AQUI.



CEIM – O Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM-PR) fecha na segunda e terça-feira e retoma às atividades às 14h de quarta-feira.



COHAPAR – A sede e os 12 escritórios regionais da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) estarão fechados de segunda a quarta-feira, com retorno às atividades normais na quinta (15). Durante este período, serviços como cadastros em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos disponíveis, emissão de segunda via de faturas e pedidos de emissão de escrituras podem ser feitos pelo site da empresa.



DETRAN – As unidades do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) estarão fechadas de segunda a quarta-feira (12 a 14). A atendimento ocorre a partir de quinta (15) em horário normal, das 8h às 17h. Durante este período, é possível acessar mais de 80 serviços por meio do portal do Detran e aplicativo Detran Inteligente, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 2ª via da CNH, emissão de documentos, pagamentos de débitos e multas e primeiro emplacamento.



FARMÁCIAS DO PARANÁ – Todas as unidades das Farmácias do Paraná estarão fechadas na segunda e terça-feira, com abertura a partir das 14h da Quarta-feira de Cinzas (14). A solicitação de medicamentos continua disponível pelo sistema da Secretaria de Estado da Saúde.



FOMENTO – A Fomento Paraná não terá expediente nos dias 12 e 13 de fevereiro seguindo o calendário de feriados bancários da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Decreto Estadual nº 4428/2023. No dia 14, quarta, retorna às atividades a partir das 12h.



HEMEPAR – O Hemepar de Curitiba estará aberto durante todos os dias de Carnaval. Por outro lado, as unidades de Ivaiporã e Toledo estarão fechadas nos dias 12, 13 e 14. Os horários podem variar em cada unidade, por isso a orientação aos doadores é confirmar os horários disponíveis e fazer o agendamento da doação.



Unidades do Hemepar abertas na segunda e na quarta-feira:



Apucarana



Campo Mourão



Cascavel



Foz do Iguaçu



Francisco Beltrão



Paranavaí



Pato Branco



Umuarama



Unidades do Hemepar abertas na quarta-feira:



Cianorte



Cornélio Procópio



Guarapuava



Irati



Jacarezinho



Londrina



Maringá



Paranaguá



Ponta Grossa



Telêmaco Borba



União da Vitória



JUNTA COMERCIAL – A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) estará fechada para atendimentos na segunda e terça-feira, com retomada das atividades a partir das 14h de quarta. Os demais serviços continuam disponíveis pelo site da Jucepar.