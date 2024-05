Motor de caminhão pega fogo quando trafegava na PR-092 em Siqueira Campos

O motor de um caminhão-trator pegou fogo quando trafegava na PR-092 em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) na manhã de terça-feira (8).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 6h30, no quilômetro 276 da rodovia. Conforme dados colhidos e declaração do condutor, o Volvo FH 540 6X4T de placa de Fátima - TO, com três acoplados (SR/Facchini SRF 2QRCB; SR/Facchini RE Dolly; e SR/Facchini SRF 2CB - os três de placa de Rio Verde - GO), seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando o motorista percebeu que o motor estava em chamas.

O veículo foi totalmente consumido pelo incêndio, que foi controlado pela equipe da Defesa Civil de Siqueira Campos.





O caminhoneiro, C.R.S., 46 anos, não se feriu.