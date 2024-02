Pedestre morre ao ser atropelado por caminhão dos Correios na PR-323, em Sertanópolis

Um pedestre morreu após ser atropelado por um caminhão dos Correios na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (14).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Volkswagen 24.260 com placas de Francisco Beltrão/PR trafegava na via no sentido do trevo da Warta a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 51, atropelou o pedestre, que estava caminhando sobre a pista de rolamento.

Publicidade

Publicidade





O motorista do caminhão, de 54 anos, não ficou ferido e obteve resultado negativo no teste etilométrico. O veículo foi liberado.





O corpo do pedestre, que não foi identificado, foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





Além da Polícia Militar, estiveram no local a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o IML.