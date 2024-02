PRF registra 12 acidentes e uma morte no feriado de Carnaval no norte do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta quarta-feira de cinzas (14) a Operação Carnaval 2024. Na região de Londrina, foram registrados 12 acidentes — seis dos quais tiveram maior gravidade — deixando 12 pessoas feridas e uma pessoa morta no período.





O número foi parecido com o Carnaval de 2023 quando foram registrados 11 acidente e uma morte.

Publicidade

Publicidade





O motorista que perdeu a vida foi em acidente registrado no km 34 na BR-369, em Andirá após invadir a pista contrária em trecho de curva e atingir outros dois veículos. É o que explica o agente da PRF, Rafael Sambatti.





Publicidade

A combinação de álcool e direção, muitas vezes comum durante o carnaval, também foi fiscalizada. A força tarefa realizou 529 testes do etilômetro (bafômetro) e autuou 19 motoristas dirigindo sob influência de álcool.







Durante o período do Carnaval, a fiscalização nas rodovias federais flagrou 842 registros de atitudes proibidas no trânsito, como 101 ultrapassagens proibidas, 230 situações de falta de equipamentos de segurança obrigatórios como cinto e cadeirinha e 15 pessoas multadas fazendo uso do celular ao volante nas BR’s.