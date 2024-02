Estudante de educação física de Cambé é preso pela Polícia Federal por abuso sexual infantil

A PF (Polícia Federal) de Londrina deflagrou nesta quinta-feira (15) a Operação Falcão Peregrino 2 em combate a crimes relacionados ao abuso sexual infantil, parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil na região.





Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), no bairro Ana Rosa. Durante a busca, os policiais localizaram no celular do investigado imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil.

Publicidade





O homem, um estudante do curso de educação física de 25 anos, que não possui antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, para realização dos procedimentos de policia judiciária e está á disposição da Justiça Federal de Londrina.





Ao todo foram apreendidos três aparelhos celulares, sendo que todos os equipamentos passarão por perícia.