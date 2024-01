PM recupera produtos roubados de dois caminhões em estrada rural na região de Londrina

Oficiais do 5º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com do helicópero Falcão 7 do BPmoa, localizaram caixas de produtos furtados de dois caminhões na madrugada de terça-feira (2). Entre os produtos estão celulares, fones de ouvido, carregadores, notebooks, entre outros eletrônicos.





O material ficou escondido numa mata em estrada rural na região de Londrina, mas os oficiais do helicóptero acionaram os PM's e orientaram que as caixas estavam visíveis escondidas na beira da estrada, escondida em meio à vegetação.





Os assaltantes ainda não foram encontrados.