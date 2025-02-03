Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Namorada foi a vítima

Polícia Civil prende homem em flagrante por lesão corporal e ameaça no Norte Pioneiro

Redação Bonde com PCPR
03 fev 2025 às 11:45

Compartilhar notícia

Fábio Dias/EPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. O suspeito foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (31), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.


A vítima é uma mulher de 43 anos, que relatou ser namorada do indivíduo. Na ocasião, foi agredida com vários golpes, inclusive nas costas com a lateral de uma faca, causando lesões. A motivação alegada pelo indivíduo, que estava alcoolizado, foram ciúmes.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Assim que o indivíduo saiu da residência, a vítima veio até a delegacia, onde foi prestado o primeiro atendimento. Enquanto isso, a equipe foi em busca do homem, que foi localizado e preso na sequência”, afirma Adriano Diogo, delegado da Polícia Civil.


Além da prisão, foi solicitada medida protetiva de urgência a fim de resguardar a integridade física da vítima.


Após a captura, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário.


Imagem
Suspeito foge da polícia, aponta arma contra agentes e morre em confronto em Cambé
Um homem morreu após um confronto com policiais militares na noite deste domingo (2), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).


Imagem
Motociclista atropela capivara em rodovia e fica gravemente ferido no Norte Pioneiro
Um motociclista de 32 anos ficou gravemente ferido na noite deste domingo (2) após atropelar uma capivara na PR-439, no KM 61, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.
policia Policiais PR policia civil Polícia Civil prisão crime Lesão agressao Agressão Ameaça Cornélio Procópio Norte Pioneiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas