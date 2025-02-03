Polícia Civil prende homem em flagrante por lesão corporal e ameaça no Norte Pioneiro

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. O suspeito foi autuado em flagrante nesta sexta-feira (31), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.





A vítima é uma mulher de 43 anos, que relatou ser namorada do indivíduo. Na ocasião, foi agredida com vários golpes, inclusive nas costas com a lateral de uma faca, causando lesões. A motivação alegada pelo indivíduo, que estava alcoolizado, foram ciúmes.

“Assim que o indivíduo saiu da residência, a vítima veio até a delegacia, onde foi prestado o primeiro atendimento. Enquanto isso, a equipe foi em busca do homem, que foi localizado e preso na sequência”, afirma Adriano Diogo, delegado da Polícia Civil.





Além da prisão, foi solicitada medida protetiva de urgência a fim de resguardar a integridade física da vítima.





Após a captura, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário.



