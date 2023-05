Ação integrada: polícias Militar e Civil apreendem mais de 200 quilos de drogas em Cianorte

Uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil resultou na apreensão de mais de 200 quilos de drogas em Cianorte, na região Noroeste do Paraná, nesta terça-feira (23). Quatro pessoas foram presas durante as abordagens.





Conforme o relato da ocorrência, policiais civis prenderam dois motoristas que seriam “batedores” para o transporte de uma carga ilícita pela Avenida Piauí. Diante das informações, militares estaduais fizeram um cerco no local e avistaram o veículo indicado.

Durante a ação, o motorista e o passageiro empreenderam fuga e foi iniciado um acompanhamento tático por alguns quilômetros, até que o veículo apresentou uma pane e os indivíduos fugiram, mas capturados em seguida.





No carro foram encontrados aproximadamente 174 quilos de maconha, 29 quilos de skunk, sementes da cannabis sativa e cerca de 70 gramas de cocaína.





Os quatro indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cianorte, juntamente com os veículos e a droga apreendida. O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 300 mil.