Acidente vitima três pessoas na BR-277

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (3) vitimou três pessoas na BR-277, em Nova Laranjeira (118 km a leste de Cascavel). Lázaro Batista (70), José Nabor Alves Ferreira (87) e Rita Ferreira (52) morreram no local. Todos viajavam em Peugeot (APS 5929/Curitiba). Este veículo colidiu transversalmente com Parati (AKF 4091/Pinhais), que trafegava em direção oposta.

Os três corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Guarapuava.

Maria Ferreira da Silva (70), que também estava no Peugeot, se feriu e foi conduzida ao Hospital São Lucas, em Laranjeiras do Sul, município vizinho. Três integrantes da Parati também se feriram e foram encaminhados ao mesmo hospital. Nelson Aparecido Siqueira (45), Maria de Fátima do Nascimento Pereira (42) e M.P.S. (2) tiveram ferimentos leves (com Gazeta do Paraná).