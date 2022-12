Adolescente com moto atropela homem na Dez de Dezembro e vítima morre no local

Um homem morreu ao ser atingido por uma motocicleta que teria atravessado o sinal vermelho na Avenida Dez de Dezembro, na manhã desta quinta-feira (22), em Londrina. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor era um adolescente de 15 anos.





Segundo informações da Polícia Militar, o óbito foi constatado ainda no local do ocorrido pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o adolescente foi enviado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento).





O pai do adolescente, entretanto, foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil devido à idade do condutor da moto. O veículo também foi levado para o pátio do Detran devido às pendências de CNH (Carteira Nacional de Habilitação).