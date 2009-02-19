Adolescente é suspeita de envenenar família

Cinco pessoas da mesma família foram envenenadas em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, na última terça-feira, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Uma adolescente de 15 anos, filha de uma das vítimas, é a suspeita de ter misturado veneno no pó de café que foi preparado durante a tarde e consumido pela família.

Segundo a SSP, a adolescente, que segue desaparecida, já teria ameaçado a mãe e a família de envenená-los. Entre as cinco vítimas, um homem e uma mulher apresentaram apenas sintomas de intoxicação. Outras três, duas mulheres e um homem, permanecem internados no pronto-socorro da cidade.



