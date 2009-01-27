Pesquisar

Tentativa

Adolescente quase é estuprada dentro de casa

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de uma tentativa de estupro por volta das 22 horas desta segunda-feira (26), dentro da sua casa, em Maringá. Dois homens invadiram a residência onde ela vive com o marido e agrediram a garota com socos e chutes. Armados com uma faca, eles a levaram para o quarto.

Segundo informações do site Paraná Online, a jovem conseguiu pegar um revólver que guardava embaixo do travesseiro e disparou três tiros contra os bandidos. Nenhum deles foi atingido, mas, assustados, eles foram embora. Logo após o incidente, a vítima ligou para seu marido que entrou em contato com a PM.

Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário, passando mal e com um hematoma no olho. A arma usada foi jogada em um matagal na região onde mora. Por enquanto, não há pistas dos dois agressores.


