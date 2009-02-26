Pesquisar

Usuário de drogas

Advogado denuncia o próprio filho por furto

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um advogado de Maringá apelou à polícia para que dê jeito no próprio filho de 16 anos, usuário de drogas, informou o Diário do Norte do Paraná.

O pai, de 51 anos, denunciou ontem (25) o filho na Polícia Civil de Maringá por furto. Segundo o homem, o adolescente teria aproveitado uma viagem da família e promoveu festa na casa com um grupo de amigos. Um aparelho de som completo desapareceu após o evento.

O advogado informou ainda que o filho já o ameaçou de morte e há pouco mais de um ano, fraturou o braço da mãe. O pai disse que apelou à polícia pela primeira vez, esperando que as autoridades corrijam o filho.


