Advogado denuncia o próprio filho por furto

Um advogado de Maringá apelou à polícia para que dê jeito no próprio filho de 16 anos, usuário de drogas, informou o Diário do Norte do Paraná.
O pai, de 51 anos, denunciou ontem (25) o filho na Polícia Civil de Maringá por furto. Segundo o homem, o adolescente teria aproveitado uma viagem da família e promoveu festa na casa com um grupo de amigos. Um aparelho de som completo desapareceu após o evento.
O advogado informou ainda que o filho já o ameaçou de morte e há pouco mais de um ano, fraturou o braço da mãe. O pai disse que apelou à polícia pela primeira vez, esperando que as autoridades corrijam o filho.